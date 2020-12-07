Программу адресной поддержки системообразующих компаний планируется продлить на 2021 год, пишут «Известия» . Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали два источника. Компании, которые окажутся в сложной ситуации из-за пандемии, смогут и дальше получать антикризисные субсидии, отсрочки по уплате налогов и госгарантии. Также список отраслей, признанных системно значимыми, будет расширен: в него войдут организация мероприятий и выставок, а также деятельность в сфере научных исследований.

Чтобы воспользоваться льготами, системообразующим фирмам нужно пройти стресс-тестирование от Минэкономразвития. Ведомство постоянно отслеживает финансовое состояние главных фирм страны, и как минимум сотня из них сегодня борется с серьезными проблемами, заявлял на прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников. Ситуация в системообразующих компаниях РФ в целом нормальная, заявили в ведомстве. Некоторые ограничения, конечно, существуют, но не наблюдается ни кризиса платежей, ни кризиса сбыта.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, помочь всем компаниям из списка государство едва ли способно в силу ограниченности финансовых ресурсов. Продлевать льготы целесообразно лишь для тех системообразующих предприятий, которые сохраняют занятость, обеспечивают обороноспособность страны, выступают градообразующими или внедряют критически важные для государства технологии и могут стать в будущем локомотивом для восстановления всей экономики страны, считает эксперт. По мнению Орехова, при худшем сценарии развития ситуации с риском банкротства могут столкнуться 5–10% системообразующих предприятий, объем государственной поддержки им может составить более 200 млрд рублей.

Компании, признанные системно значимыми, не спешат пользоваться предложенными льготами, заявила партнер КПМГ в России и СНГ Алиса Мелконян. Крупный бизнес, который не относится к перечню «пострадавших» отраслей, фактически не получил никакой государственной помощи. Она добавила, что правительственные критерии отнесения предприятий к системообразующим обладают существенным недостатком: таковыми не признаются компании с зарубежным участием. Функционирование российского предприятия иностранного концерна может быть критически важным именно для России, а его отрасль может относиться к пострадавшим по всему миру, поэтому ждать поддержки от головной компании таким фирмам также не приходится, отметила Мелконян.