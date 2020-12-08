Счетная палата РФ указала на нарушения в деятельности Минцифры, которые возникли при заключении контрактов на подключение социально значимых объектов (СЗО) к Интернету, говорится в сообщении ведомства.

«Проверка выявила ряд недостатков в реализации проекта. В основном они касаются деятельности Минцифры России как госзаказчика. В частности, речь идет о формировании перечней подключаемых объектов. Как правило, это одна из наиболее распространенных проблем при реализации подобных проектов. Так, проверка выявила риски дублирования подключений и оплаты из федерального бюджета услуг, потребность в которых отсутствует. Причина – недостатки нормативно-правовой базы в этой сфере, на что Счетная палата не раз обращала внимание. На сегодняшний день законодательно не определены критерии отбора объектов и условия их включения в перечень подключаемых к Интернету объектов», — говорится в сообщении.

По словам аудитора Данила Шилкова, в качестве единственного исполнителя «Ростелеком» исполняет более 70% госконтрактов. Учитывая риск-ориентированный подход, проекту по подключению социально значимых объектов к Интернету уделено особое внимание, так как на сегодняшний момент он занимает наибольшую долю по объему финансирования и количеству госконтрактов с «Ростелекомом».

«В некоторых регионах в перечни подключаемых объектов вошли территориальные органы федеральных органов власти — без согласования с соответствующими ФОИВ. Учитывая, что федеральным органам власти предусматриваются средства федерального бюджета на содержание их территориальных органов, это создает риски двойного финансирования», — отметил Шилков. Также есть риски оплаты неоказанных услуг по передаче данных. В 2019 году «Ростелеком» подключил ряд не оборудованных компьютерами фельдшерских пунктов.Таким образом, услуга по передаче данных не могла быть оказана.

Полнота оказанных услуг также вызвала сомнение у Счетной палаты. «В финансово-экономическом обосновании к проекту распоряжения об определении «Ростелекома» единственным исполнителем по подключению СЗО к Интернету с использованием Единой сети передачи данных на сумму 6,7 миллиарда рублей Минцифры предусмотрело на первом этапе услуги по защите данных. При этом условия контракта, заключенного с Ростелеком на аналогичную сумму в 6,7 миллиарда рублей, не соответствуют финансово-экономическому обоснованию. Услуги по защите данных стоимостью 14,4 миллиарда рублей контрактом не предусмотрены», – заявил Данил Шилков.

Минцифры не в полной мере соблюдало методические рекомендации по применению методов определения НМЦК, нарушило сроки перечисления «Ростелекому» средств на оплату контрактов.

Ведомство с выводами Счетной палаты согласно и готово устранить выявленные нарушения и недостатки.