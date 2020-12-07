Датский Saxo Bank представил десять «шокирующих предсказаний» на 2021 год. В ежегодном обзоре, который есть у Банки.ру, речь идет не об официальных рыночных прогнозах, а о маловероятных и недооцениваемых событиях, способных нанести мощный удар по финансовым рынкам.

«Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию. Попросту говоря, произошедшее в 2020 году означает, что на 2021-й будущее уже наступило», — отметил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

1.Amazon «купит» Кипр

В 2021 году, видя растущую неприязнь со стороны чиновников, Amazon переносит свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. Страна «с распростертыми объятиями» встретит корпорацию, а консультанты от Amazon «помогут» Кипру переписать его Налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими налоговыми ставками. Однако, по мнению автора «шокирующих предсказаний», европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр — привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС. США и другие страны в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии.

2. Германия заплатит за Францию

В ближайшие годы Франция может оказаться в числе европейских стран с самой тяжелой долговой нагрузкой, допускает Saxo Bank. Еще до начала пандемии COVID-19 величина ее государственного долга подошла к порогу в 100% ВВП, и ожидается, что в 2021 году она превысит 120% ВВП. Saxo Bank не исключает, что в результате пандемии Франции не удастся избежать волны банкротств, начнется мощная распродажа акций крупнейших французских банков, а их капитализация упадет на беспрецедентно низкие уровни. «У Франции не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, чтобы Европейский ЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал», — считает автор «шокирующих предсказаний».

3. Блокчейн уничтожит фейковые новости

В 2021 году нарастающая угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять новые меры. Общая блокчейн-сеть, объединяющая новостной контент, позволит публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника. Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех.

4. Новая китайская цифровая валюта спровоцирует тектонические сдвиги потоков капитала

Распространение цифрового юаня, стабильность китайской валюты и присущая технологии блокчейна прослеживаемость и контролируемость практически устранят риск оттока капитала и незаконного вывода средств из страны. Цифровой юань будет по-прежнему считаться «необеспеченной валютой», но с точки зрения Китая это даже плюс, так как допускает отрицательные процентные ставки на «наличность» и облегчает таргетирование номинального ВВП. Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с американским долларом за статус резервной, обеспечат рост внутреннего потребления, финансирование совершенно новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны, приходят к выводу в Saxo Bank.

5. Революционная термоядерная технология принесет человечеству энергетическое изобилие

Стин Якобсен допускает, что в 2021 году будет открыт путь к коммерческому использованию ядерного синтеза. Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в Массачусетском технологическом институте как обещающий удешевление термоядерной энергии, резко совершенствуется благодаря новым технологиям искусственного интеллекта. Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству, страны станут независимыми в продовольственном и энергетическом отношении, а уровень жизни населения быстро возрастет. «Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости», — верят в Saxo Bank.

6. Безусловный базовый доход приведет к опустению больших городов

Пандемия COVID-19 лишь усилила неравенство, а развитие технологий снижает зарплаты и уничтожает рабочие места. Угроза полного разрушения общества приведет к началу новой эпохи безусловного базового дохода, считает Якобсен. Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, ставший более привычным из-за COVID-19, приближает загруженность городских офисов к нулю; люди уезжают из больших городов, а цены на коммерческую недвижимость падают.

7. Фонд гражданских технологий как следствие технологического прорыва

Saxo Bank допускает, что общество может пойти по пути создания Фонда гражданских технологий, который выделяет каждому человеку долю владения капитальными активами, причем дополнительные доли идут потерявшим работу, давая им — как и всем остальным — выгоду от роста производительности в цифровую эпоху. Политика «дивиденда на технический прогресс» высвободит предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровне, считает автор «шокирующих прогнозов».

8. Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании

Пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, политика практически неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования увела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные активы. «Задним числом, однако, выявляется, что во время пандемии экономика была перестимулирована, и после вакцинации она очень скоро перегревается», — говорится в предсказаниях. Инфляция растет, а безработица падает так быстро, что ФРС позволяет доходностям длинных казначейских бумаг уйти вверх вместе с более рискованными облигациями. В результате условия финансирования ужесточаются слишком быстро, количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе розничной торговли, считают в Saxo Bank.

9. Спрос на солнечные батареи благоприятен для серебра

С массовой вакцинацией от COVID-19 к середине 2021 года избыточная ликвидность и сверхмягкая экономическая политика зададут высокий спрос на твердые активы, полагают в Saxo Bank. Согласно «шокирующим предсказаниям», растущий спрос на промышленное применение серебра потянет вверх цены к историческому максимуму в 50 долларов США за унцию.

10. Взлет развивающихся и пограничных экономик за счет технологий нового поколения



Во-первых, внедрение спутниковых систем раздачи Интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. В выигрыше на развивающихся и пограничных рынках окажутся эффективное образование и производительный бизнес, отмечает автор «шокирующий предсказаний». Во-вторых, уже сейчас идет революция финтеха и электронных банковских систем, давшая миллиардам людей доступ к цифровой экономике. Наконец, развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив издержки на жизнь вдали от крупных городов.