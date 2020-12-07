Рубль в начале торговой сессии вторника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 7 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — также на 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,75 рубля (плюс 11 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,32 рубля (плюс 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром снижение нефтяных котировок будет удерживать рубль от дальнейшего укрепления. По его словам, продавцы в долларе прошли все важные уровни, поэтому им сейчас открыта дорога до зоны 71—72 рубля, уровень 73 рубля выступит временной поддержкой. Ключевыми событиями для внутреннего валютного рынка остаются распространение коронавируса, а также динамика цен на нефть, отмечал эксперт.

«Ждем продолжения наметившейся тенденции ослабления рубля, у которого практически нет фундаментальных поводов для роста. Более того, пара доллар/рубль сильно перепродана, и хотя бы технический отскок ей просто необходим. Основная опасность кроется в том, что если западные спекулянты начнут активно крыть рублевые позиции, фиксируя прибыль, то «россиянин» может очень быстро растерять значительную часть завоеванных в ноябре и начале декабря позиций», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.