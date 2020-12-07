Роструд зафиксировал снижение задолженности по зарплатам, а также уменьшение количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в РФ в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Михаил Иванков на специализированной выставке «Безопасность и охрана труда».

«Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения таких значимых важных моментов как задолженность по заработной плате — в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — сказал он.

По его словам, в 2020 году также снизилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. «По несчастным случаям, если в 2019 году, опять же, за десять месяцев, по состоянию на 1 ноября произошло 4 078 несчастных случаев тяжелых и со смертельными последствиями, то в этом году — 3 691. Тоже мы отмечаем определенное снижение», — добавил Иванков.