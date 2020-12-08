Рост цен на жилье в регионах стал побочным эффектом реализации программы льготной ипотеки , данная динамика является долгосрочным риском. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«[Глава ЦБ РФ] Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] в своем вступительном слове обозначила тему ипотеки. Понятно, что побочным эффектом реализации этой программы является рост, к сожалению, цен на жилье в регионах», — сказал он.

По словам Решетникова, это является долгосрочным риском. «И справиться с ним мы сможем только максимально наращивая жилищное строительство в условиях ограниченности региональных бюджетов, в условиях, прямо скажем, не очень избыточного финансирования инфраструктуры в последние годы», — добавил министр.

Также, по мнению главы Минэкономразвития, у граждан возросли требования к городской среде, дорогам и социальной инфраструктуре. «Конечно, без дополнительных ресурсов на стройку социальных и инженерных объектов в регионах мы дальше жилье в тех объемах, как нам надо, не потянем, поэтому инфраструктурные облигации — это как раз способ эти потребности удовлетворить», — отметил Решетников.

По его словам, для этого важно правильно распределить риски между застройщиком, регионом и федеральными структурами. Такой структурой выступает «ДОМ.РФ», у которой есть навыки, капитал и успех в организации и выпуске ипотечных бумаг и организации этого финансирования, отметил министр. «Мы рассчитываем использовать этот опыт на инфраструктурных облигациях», — подчеркнул он.