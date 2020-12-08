Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о постепенном выведении из оборота ипотечных сертификатов участия (ИСУ) и уточнении полномочий ЦБ при проверке сведений для внесения изменений в правила доверительного управления ипотечным покрытием (ДУИП). Документ направлен на обеспечение планового погашения обращающихся в настоящее время ИСУ и их последующее постепенное выведение из оборота. Предполагается, что уже выпущенные ИСУ будут обращаться до их погашения, а новые регистрироваться не будут.

Закон также содержит нормы, касающихся проверки ЦБ сведений, предоставленных для регистрации изменений и дополнений в правила ДУИП. Банку России предоставляется право потребовать у заявителя предоставления информации и документов, необходимых для проведения такой проверки, а в случае обнаружения не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение сведений направить ему замечания. Непредставление в срок исправленных заявлений о внесении изменений и дополнений в правила ДУИП с учетом этих замечаний станет основанием отказа в их регистрации.

В то же время ЦБ будет нести ответственность, если зарегистрированные им изменения и дополнения в правила ДУИП не соответствуют требованиям закона «Об ипотечных ценных бумагах».

Также Банк России будет вправе отозвать (аннулировать) лицензию управляющего ипотечным покрытием и специализированного депозитария в случае несоблюдения ими требований данного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов ЦБ, а также неисполнения в установленный срок предписания регулятора об устранении нарушений.

Закон должен вступить в силу через 270 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.