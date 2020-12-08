Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования , который предусматривает передачу фонду ОМС части полномочий страховщиков, сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ, в частности, предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями.

При этом нормативы объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Также предлагается, чтобы объемы предоставления медицинской помощи распределялись между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.

Первоначальной редакцией законопроекта также предлагалось вдвое уменьшить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией с 1—2% до 0,5—1%. Это, по мнению его авторов, позволило бы высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 млрд рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС. Однако ко второму чтению эти параметры были скорректированы. Теперь законопроектом предлагается установить норматив в размере 0,8—1,1%.

Кроме того, теперь законом предусматривается, что ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и реестры медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальным программам ОМС.

Также медицинские организации, подведомственные Минздраву, будут вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС. Также они будут вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС.