В Госдуме прошел второе чтение законопроект, который позволит пополнять наличными школьные и транспортные карты, выпущенные в форме неперсонифицированных электронных средств платежа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламнета.

Сейчас клиент-физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. Это означает запрет на пополнение неперсонифицированных электронных средств платежа (НЭСП) наличными деньгами. Такая норма принята в целях противодействия терроризму и отмыванию нелегальных доходов.

Но автоматически под запрет подпали транспортные и школьные карты, которые в ряде регионов были выпущены в форме НЭСП. По статистике, 60—70% таких карт граждане предпочитают пополнять наличными, указывают законодатели. Речь идет о незначительных суммах, которые могут быть потрачены только в транспорте или в конкретных учебных заведениях.

По решению ЦБ до конца 2020 года в отношении школьных и транспортных карт запрет жестко не применяется, то есть за его нарушение временно не штрафуют.



«Полная отмена запрета освободит операторов от возможных санкций со стороны регулятора. Граждане смогут и впредь оплачивать проезд, школьные обеды, кружки и секции наличными там, где им удобно, и без предъявления паспорта», — заключают депутаты.