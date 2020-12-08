Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам, напоминает ТАСС. Эта норма была введена до 2022 года включительно. «Закон устанавливает в 2023 году аналогичный 2014—2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорилось в опубликованной ранее пояснительной записке. Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация инициативы приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.



«Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», — подчеркивалось в сопроводительных документах.