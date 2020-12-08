Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«На этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну», — уточняется в сообщении.

Как отметил на заседании правительства Мишустин, средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.



С учетом принятого решения объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил президент России Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.