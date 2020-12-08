Большинство россиян в 2020 году получили возможность работать удаленно — полностью или частично: это позволило многим переехать в другой город и начать экономить, в результате чего россияне стали больше копить и инвестировать, показал опрос Райффайзенбанка.

Примерно для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, еще 30% будут работать так в течение нескольких месяцев, свидетельствуют данные опроса. Большинство респондентов не знают, как долго продлится этот формат. Между тем «переезд в другой город для смены обстановки и более спокойной атмосферы оказался очень популярным среди тех, кто может работать вне офиса», указывают в «Райффайзене».

Большинству опрошенных «удаленка» и переезд помогают экономить. Только 27% арендуют жилье в другом городе, и обычно это квартира или часть дома. Почти в 90% случаев аренда обходится менее чем в 30 тыс. рублей в месяц, а 36% респондентов платят за съемное жилье до 15 тыс. рублей ежемесячно.

В новой локации у россиян снижаются расходы на продукты, одежду, обувь и бензин. Почти половина опрошенных меньше тратят на развлечения. Каждый третий экономит на аренде и медицине, а каждый пятый — на покупке кофе.

Более половины респондентов смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат. Многим это помогло больше сберегать.

Каждый пятый участник опроса заявил, что стал копить значительно больше. Еще 45% респондентов копят, но примерно столько же, сколько и раньше.

В связи с этим вырос спрос на банковские и другие финансовые продукты. Так, каждый пятый в период удаленной работы открыл накопительный счет, а 22% — новый банковский вклад . Треть опрошенных открыли карту с кешбэком , 11% — инвестиционный или брокерский счет.



Более половины опрошенных стали значительно чаще платить с помощью банковских карт . Только 6,5% респондентов заявили, что им пришлось больше использовать наличные деньги.

