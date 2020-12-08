Банк России установил официальные курсы валют на 9 декабря.

Курс доллара понизился на 58,88 копейки, составив 73,6618 рубля (74,2506 рубля на 8 декабря). Курс евро снизился на 76,51 копейки до 89,2044 рубля (с 89,9695 рубля на 8 декабря).

На Московской бирже на 12:49 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился 48 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — также на 48 копеек, валюты стоят 73,16 и 88,7 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 73,09—73,86 рубля за доллар и 88,63—89,44 рубля за евро.