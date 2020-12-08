Нидерланды не согласны с предложением России, касающимся изменений в налоговом соглашении, сообщил пресс-секретарь министерства финансов Ремко Раус.

«По мнению голландской стороны, российское предложение по изменению налогового соглашения в недостаточной степени учитывает экономическую реальность, — отметил он. — Поэтому данное предложение несет в себе негативные последствия для голландского и российского бизнеса».

Как отмечается, Нидерланды продолжают переговоры с РФ, Москве сделали встречное предложение по налоговому соглашению.