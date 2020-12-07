Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2020 года составил 858,6 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 3,6%. Так, средний размер автокредита смог вернуться на уровень «рекордного» декабря 2019 года (861,8 тыс. рублей).

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,319 млн рублей), Московской области (1,062 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,046 млн рублей), Краснодарском крае (0,969 млн рублей), а также в Ленинградской области (0,955 млн рублей).

Наивысший рост динамики среднего размера автокредита продемонстрировали Кемеровская (+58,2%) и Омская (+11%) области, Москва (+7,6%), а также Самарская (+7,4%) и Рязанская (+6,7%) области. Снижение показателя отмечено в Волгоградской области (-4,6%), Красноярском крае (-3,2%), Свердловской (-1,8%) и Оренбургской (-1,1%) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (-1,1%).