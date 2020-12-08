Банк России по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, однако вторая волна пандемии вносит определенные риски, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы видим, что пространство для смягчения еще полностью не использовано, и это означает, что дезинфляционные риски могут продолжится и в следующем году. Риск от второй волны коронавируса окажет давление на дезинфляционную ситуацию», — сказала она в интервью Bloomberg.

Инфляция в России по итогам текущего года составит 4,6— 4,8%, сообщало 4 декабря Минэкономразвития. В базовом варианте прогноза министерство прогнозировало инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,8%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам года ожидается в интервале 3,9— 4,2%.

Ранее ЦБ представил основные направления денежно-кредитной политики на 2021-2023 годы, которые содержат базовый и три альтернативных сценария среднесрочного экономического прогноза развития РФ, исходя из которых ЦБ будет проводить ДКП в ближайшие три года. Причем при любом из них Банк России будет стремиться обеспечить возращение инфляции к цели и ее удержание вблизи 4%.



По мере нормализации экономических условий и стабилизации инфляции ЦБ будет оценивать возможные сроки и скорость перехода от мягкой к нейтральной ДКП, при которой ключевая ставка будет находиться в диапазоне 5-6% годовых.

Ключевая ставка Банка России в настоящее время находится на уровне 4,25% годовых.