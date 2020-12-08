Минфин РФ планирует выход из программы ипотеки под 6,5%, поскольку такая универсальная льгота не должна быть постоянной, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

Спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре правительство продлило её до 1 июля будущего года. Тогда же, по словам министра финансов Антона Силуанова, будет принято и решение о дальнейшей судьбе программы. При этом Банк России отмечал, что продление льготной ипотеки на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

«Конечно, программа поддержки ипотеки носила характер антикризисной меры… Вы знаете, что она была продлена по решению президента Российской Федерации до 1 июля. Такое решение — достаточно, на мой взгляд, сбалансированное и компромиссное, — что в целом программа будет действовать чуть больше года. И, конечно, мы планируем, что из нее надо выходить. Конечно, не должно быть ситуации, когда такого рода программы универсальной поддержки всей ипотеки будут постоянными», — заявил Моисеев.

«Безусловно, это не относится, наверное, к программам социально-демографической поддержки… детской ипотеки, ипотеки для семей с детьми-инвалидами и прочим программам, программам поддержки на Дальнем Востоке. Сейчас планируется, что они будут действовать еще несколько лет», — заключил он.