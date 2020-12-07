Минцифры подготовило и направило в правительство предварительный рейтинг отечественных приложений и программ для предустановки на устройства, продающиеся в России, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник, знакомый с содержанием документа. Также позднее планируется выбрать десять приложений онлайн-кинотеатров для предустановки на выбор. Согласно действующей версии закона, требования будут обязательны для продающихся в России смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV, которые были произведены после 1 января 2021 года. Но Минцифры готовит перенос сроков вступления закона в силу на 1 апреля 2021 года.

Из 29 вошедших в рейтинг продуктов пять принадлежат «Яндексу» и 13 — Mail.ru Group. Лидируют в своих категориях четыре приложения «Яндекса» и шесть — Mail.ru Group. Рейтинг формировался на основании заявок правообладателей, в которых указывалось число пользователей сервиса за прошедший год, уточнили в Минцифры, его планируется обновлять ежегодно.

Продукты «Яндекса» лидируют в категории браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Mail.ru Group же представлена в лидерах рейтинга электронной почтой, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, стриминговым сервисом OK Live и социальной сетью «ВКонтакте», второе место в категории заняли «Одноклассники». В категории антивирусов лидирует «Лаборатория Касперского», а офисных приложений — «МойОфис». Также в рейтинг вошло приложение газеты «Ведомости» — на втором месте в категории новостных агрегаторов.

В список пока не вошли сервисы для доступа к социально значимым сайтам по программе «Доступный Интернет», перечень которых утвержден Минцифры. Они будут отбираться по отдельному порядку, пояснил источник.

Список программ не отражает предпочтения пользователей, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, рейтинг демонстрирует желание чиновников поддержать «Яндекс» и Mail ru.