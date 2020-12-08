Возможность возникновения «пузыря» на российском фондовом рынке обсуждать очень рано, считает глава СберБанка Герман Греф.



«В целом, я пока не вижу никакого пузыря. Обсуждать очень рано возможность возникновения пузыря», — сказал Герман Греф журналистам. Он напомнил, что аналитики уже давно говорят о возникновении пузыря на рынке высокотехнологичных компаний США, тем не менее он продолжает расти.

«Если говорить о нашем рынке, то я пока не вижу никаких признаков перегрева, и если говорить о СберБанке, то фундаментально я считаю нашу компанию очень сильно недооцененной, и в этом смысле у нас есть хороший потенциал роста», — добавил Греф.

Ранее сегодня об отсутствии пузырей на фондовом и ипотечном рынке говорил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.