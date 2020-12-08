Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования страхового рынка и на защиту граждан от недобросовестных страховщиков. Документ инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Согласно документу, ЦБ сможет приостанавливать полностью или частично расходные операции по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам) и операции по счетам депо (лицевым счетам). Решение о приостановлении этих операций будет приниматься одновременно с выдачей предписания об ограничении и (или) запрете на совершение отдельных сделок. Решение ЦБ о приостановлении операций будет являться основанием для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг приостанавливать соответствующие операции субъекта страхового дела.

Законопроект уточняет основания для принятия решения ЦБ об отзыве лицензии у субъекта страхового дела. Решения регулятора об ограничении или приостановлении действия лицензии и об отзыве лицензии будут вступать в силу не со дня их размещения на официальном сайте ЦБ, как сейчас, а со дня их принятия. Расширяется перечень оснований назначения временной администрации с приостановлением полномочий исполнительных органов страховой организации.

С даты вступления в силу решения регулятора об отзыве всех выданных им лицензий приостанавливается исполнение исполнительных документов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим обязательствам страховой организации (эти требования не распространяются на случаи отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности, принятого по заявлению субъекта страхового дела, за исключением случаев введения временной администрации страховой организации в связи с отзывом лицензии).