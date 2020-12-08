Генпрокуратура России предлагает серьезно ужесточить ответственность за препятствование законной предпринимательской деятельности, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Российской газете» .

«Нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании и уголовная ответственность за препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, установленная статьей 169 УК РФ. В настоящее время преступления, предусмотренные этой нормой, относятся к категории небольшой тяжести, и за их совершение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — отметил Краснов.

По его словам, «это явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности».

Генпрокурор подчеркнул, что эту статью УК необходимо привести в соответствие с другими статьями о злоупотреблениях в отношении предпринимателей: необоснованным изъятием, уничтожением или повреждением имущества. «Максимальный срок лишения свободы необходимо повысить, и отнести соответствующие преступления к категории тяжких», — заметил он. За умышленное тяжкое преступление УК РФ предполагает лишение свободы уже на срок до 10 лет.

Краснов рассказал, что эти предложения подготовлены Генпрокуратурой по согласованию с заинтересованными органами в рамках выполнения мероприятий национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Работа над их дальнейшим продвижением продолжается.