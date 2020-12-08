Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении отсрочки для бизнеса и пенсионеров по выплате долгов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Как уточняется, одним из авторов законопроекта выступил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов

«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года. Это значит, что в период пандемии приставы не будут ходить по квартирам и описывать стиральные машины, электрические чайники и кофеварки граждан, поясняют депутаты.

Кроме того, продлевается срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку.



В настоящее время долговой рассрочкой можно воспользоваться по документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. В случае принятия закона ее можно будет получить по исполнительным листам, которые будут предъявлены вплоть до 1 мая 2021 года.