Рейтинговое агентство Fitch представило новую версию глобального макроэкономического прогноза, в которой, в частности, улучшены оценки для России на 2020 год.

Так, в настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 3,7% против сентябрьских ожиданий по динамике ВВП на уровне минус 4,9%. Это отражает пересмотр вверх данных за II квартал этого года и не такие слабые, как предполагалось, результаты III квартала (минус 3,8% в годовом выражении против сентябрьского прогноза Fitch на уровне минус 7,2%).

«Однако восстановление экономики теряет импульс на фоне исчерпания отложенного спроса… и нового ухудшения ситуации в сфере здравоохранения», — делают оговорку аналитики.

Прогноз на 2021 год по росту российской экономики теперь составляет 3% вместо ожидавшихся ранее 3,6%, что отражает новый спад деловой активности в IV квартале 2020-го и предполагаемое распространение рецессии на I квартал 2021-го. По мнению экспертов, отскок экономики будет наблюдаться со II квартала следующего года, когда будет развернута вакцинация от COVID-19, улучшится уверенность и восстановятся инвестиции. Fitch полагает, что российский ВВП достигнет докризисного уровня к III кварталу 2021 года.

Хотя в ноябре годовая инфляция в РФ ускорилась до 4,4% , Fitch прогнозирует ее замедление до 3,9% на конец текущего года на фоне укрепления рубля после его ослабления в предыдущие месяцы и превалирования дезинфляционных факторов, несмотря на более высокие инфляционные ожидания. Это, как ожидают аналитики, приведет к снижению Центробанком ключевой ставки еще на 0,25 процентного пункта в 2020 году (напомним, после последнего снижения летом ключевая ставка равна 4,25% с 27 июля 2020-го ). Возросшие цены на нефть поддержат небольшое укрепление национальной валюты в 2021—2022 годах, но геополитическое напряжение и санкционные риски сохранятся и могут вновь начать оказывать давление на рубль, пишут эксперты. Курс доллара ожидается в конце 2020 года на уровне 74 рублей (в сентябрьском прогнозе говорилось о 72 рублях) после 61,91 на конец 2019-го, в конце 2021 и 2022 годов — 72 и 71 рубль соответственно (против прежнего прогноза в 70 и 69 рублей).

Fitch прогнозирует сокращение мирового ВВП в 2020 году также на 3,7% (в сентябре ожидалось, что спад составит 4,4%). «Путь глобального восстановления оказался более ухабистым, чем ожидалось, и вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономического прогноза на ближайшие два года», — отмечает главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Прогноз по динамике мировой экономики в 2021 году также немного улучшен: теперь ожидается рост на 5,3% вместо 5,2%. ВВП США, как предполагается, вырастет на 4,5% (вместо 4%), Китая — на 8% (вместо 7,7%), при этом для еврозоны в настоящий момент прогнозируется рост только на 4,7% (против прежних ожиданий в 5,5%) с учетом мер, которые ограничат активность в зимние месяцы.



Fitch также повысило прогноз по росту мировой экономики в 2022 году до 4% с 3,6% на фоне ожидающегося сокращения негативных последствий, связанных с социальным дистанцированием, после расширения программ иммунизации.