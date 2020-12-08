Вчера динамика российского рынка акций была лучше, чем у мировых аналогов – по итогам дня индекс РТС повысился на 0,9% до 1 386 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,3 до 3 196 пунктов – в лидерах роста были акции циклических компаний. MMK LI (+4,1%), NLMK LI (+2,7%), OGZD LI (+2,3%) и SBER LI (+ 2,2%), наблюдался спрос и на бумаги PLZL RX (+2,7%) и DSKY RX (+2,4%). Курс рубля укрепился на 0,6% до 73,64 руб./долл., восстановившись во второй половине торговой сессии на фоне колебаний курса доллара. Активизация ухода от риска привела к небольшому отскоку цены на нефть (Brent подешевела на 1,1% до 48,72 долл./барр.).

Сегодня инвесторы на российском рынке акций, вероятно, будут фиксировать прибыль и возвращаться в акции золотодобывающих компаний и ТМТ-сектора: Сегодня ночью инвесторы на мировых рынках выходили из рискованных активов на фоне продолжающегося роста числа случаев Covid и сообщений о задержке поставок вакцин компаний AstraZeneca и Pfizer из-за производственных проблем. Вчерашние переговоры по Brexit практически никак не продвинулись в направлении к заключению сделки. Избранный, но еще не приступивший к своим обязанностям президент Джозеф Байден назвал пакет помощи на сумму $908 млрд лишь авансом власти перед решениями будущего года; тем не менее, в случае принятия этого пакета, это все, на что могут рассчитывать американские бизнесмены и служащие, по мнению ведущих экономистов и аналитиков, высказанному в отчете агентства Reuters. Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет снижаться, и этот тренд в течение дня сохранится. Пока трудно сказать, сохранит ли силу ралли циклических компаний при текущей конъюнктуре рынка. На американском рынке инвесторы возвращаются в акции ТМТ-сектора на фоне надежд на монетарные и бюджетные стимулы в ближайшем будущем. На российском рынке акций инвесторы, скорее всего, будут фиксировать прибыль по акциям нефтегазового и металлургического секторов. Кроме того, инвесторы могут вновь обратиться к золоту и компаниям технологического сектора как к защитным активам в текущих условиях.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

ЦБ предоставил банкам 817 млрд руб.; НЕЙТРАЛЬНО Вчера ЦБ предоставил банкам 817 млрд руб. ликвидности сроком более чем на месяц, в том числе 807 млрд руб. по операциям месячного репо, что мы считаем знаком смягчения ограничений по ликвидности. Главная причина этих действий регулятора связана со снижением аппетита правительства к заимствованиям на внутреннем рынке: с середины ноября Минфин привлек чуть менее 100 млрд руб. на внутреннем рынке в сравнении с привлечением 2,2 трлн руб. с начала ок тября до середины ноября. В то же время индикатор банковской ликвидности, то есть структурный профицит ликвидности все еще ниже 1 трлн руб., тогда как в феврале этого года он составлял 5 трлн руб. Это является знаком того, что несмотря на то, что правитель ство остановило свои активные заимствования, оно еще не профинансировало расходные обязательства, срок по которым истекает в декабре; мы все еще ожидаем, что это фондирование поступит к концу этого месяца, и в нашем базовом сценарии считаем, что инструменты ликвидности ЦБ сроком более чем на месяц не будут востребованы российскими банками в 2021.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Транснефть видит потенциал для пересмотра дивидендной политики в случае реализации инициатив Минфина; ДОЛГОСРОЧНО ПОЗИТИВНО Компания Транснефть (TRNFP, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера провела телефонную конференцию, в ходе которой обсудила ключевые события и опубликованные на прошлой неделе финансовые результаты за 3К20. После нескольких позитивных заявлений, в числе которых производственный прогноз (транспортировка нефти на уровне 440-450 млн т в 2021 г.) и урегулирование вопросов по выплате компенсаций за “грязную нефть” в рамках форс-мажора на нефтепроводе “Дружба” ($144 млн уже выплачено клиентам и субподрядчикам, примерно $100 млн будет выплачено в начале 2021), мы ожидаем, что котировки акций могут получить определенную поддержку на фоне объявленного менеджментом возможного пересмотра дивидендной политики по инициативе Минфина, который заявил о своем желании пересмотреть базу дивидендных выплат госкомпаний в пользу использование свободных денежных средств. В итоге мы не исключаем существенного роста дивидендов Транснефти в долгосрочной перспективе в случае, если компания утвердит СДП в качестве базы для расчета дивидендных выплат в ближайшие годы. Хотя инициатива Минфина пока находится в начальной стадии разработки, менеджмент Транснефти считает, что пересмотр дивидендной политики в правительстве назрел, однако с осторожностью смотрит на перспективы пересмотра базы расчёта дивидендных выплат, что может угрожать реализации согласованной с государством программы капиталовложений. В целом мы считаем, что продолжающаяся дискуссия не повлияет на дивидендные ожидания Транснефти в краткосрочной перспективе, предполагая, что дивиденды за 2020 будут выплачиваться в соответствии с существующей дивидендной политикой (50% нормализованной чистой прибыли по МСФО), в то время как в 2021-2022 гг. мы ожидаем дальнейшее восстановление нефтяного рынка, которое, в свою очередь, сулит существенную генерацию денежных средств. Мы считаем, что в случае сохранения консервативной позиции в отношении использования капитала, это может поддержать инвестиционную привлекательность компании на фоне дальнейшего восстановления денежных потоков, которого стоит ожидать уже к концу 1П20.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за ноябрь 2020 по РСБУ; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Сбербанк (SBER RX / SBERP RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 309 руб. / 285 руб.) вчера представил финансовые результаты за ноябрь 2020 по РСБУ. Чистая прибыли выросла на 4% г/г в ноябре, подтвердив восстановление роста, которое началось в августе, тогда как ROAE на уровне 20,3% соответствует докризисным уровням. ЧПМ начала снижаться в квартальном сопоставлении (и потенциал снижения пока не исчерпан, на наш взгляд), однако была нейтрализована снижением стоимости риска. Акции SBER RX подорожали на 34% с минимумов 30 октября (против роста на 33% / 30% / 16% / 18% соответственно бумаг BSPB RX, TCSG RX, VTBR RX и индекса Московской биржи) на фоне геополитических событий и прогресса в вопросе вакцины от коронавируса, а также презентации обновленной стратегии банка. Акции не являются дорогостоящими в историческом контексте – 1,07x P/TBV 2021G(дисконт 6% к среднему мультипликатору за два года). Мы считаем, что ключевым краткосрочным драйвером в условиях отсутствия других корпоративных событий по-прежнему будут настроения инвесторов. Мы считаем привилегированные акции (SBERP RX) более надежной инвестицией в Сбербанк при текущих уровнях котировок, учитывая более высокую дивидендную доходность (6,3% 2020П vs 5,7% по обыкновенным акциям) и большую устойчивость к распродажам на рынке, вызванным внешними факторами. Привилегированные акции SBERP RX сейчас торгуется с дисконтом 9% к обыкновенным акциям SBER RX (против в среднем 7% с начала года и минимальных дисконтов 2-3% в период распродаж на рынке в феврале-марте и в сентябре-октябре 2020).

Корпоративный кредитный портфель снизился на 0,5% м/м на фоне (+0,8% м/м в реальном выражении), вероятно, благодаря снижению процентных ставок. Розничные кредиты выросли на 2,1% м/м, главным образом,благодаря росту ипотечных кредитов.

Чистый процентный доход вырос на 15% г/г в ноябре (и снизился на 5% м/м) на фоне роста кредитного портфеля, снижения стоимости фондирования и снижения отчислений в АСВ. Трехмесячная скользящая ЧПМ (по всем активам) выросла на 6 б. п. г/г и снизилась на 5% м/м на фоне усиления давления со стороны доходности активов.

Комиссионный доход вырос на 8% г/г за 11М20, оказавшись в рамках прогноза менеджмента на 2020, тогда как рост только на 2% г/г по итогам ноября объясняется сокращением потребления на фоне пандемии.

Операционные расходы выросли всего на 3% г/г в ноябре и на 4% г/г за 11М20 на фоне запуска программы оптимизации расходов ранее в этом году.

Отчисления в резервы достигли докризисных уровней – скорректированная на курсовые разницы стоимость риска за ноябрь составила 0,5% (vs 1,2-1,5% в августе-октябре).

В итоге чистая прибыль за ноябрь 2020 составила 78 млрд руб. (+4% г/г) при ROAE на уровне 20,3%, что привело к снижению чистой прибыли на 12% г/г за 11М20 до 719 млрд руб. (при ROAE на уровне 16,7%).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)