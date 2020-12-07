Эксперты улучшают прогнозы по итогам 2020 года для банковской системы России, но в наступающем году банкам предстоит столкнуться с падением чистой прибыли на фоне снижения рентабельности бизнеса и ухудшения качества активов, что потребует создания значительных резервов, пишет «Коммерсант» . Аналитики АКРА ожидают заметного снижения рентабельности участников рынка. Чистая процентная маржа снизится с 3,7% в 2020 году до 3,5% в 2021 году и до 3,4% в 2022 году. Снижение на сопоставимую величину чистой процентной маржи ожидают и в Fitch — с 4,3% в 2019 году до 4,0% к середине 2021 года.

К падению доходов банков привела политика ЦБ, связанная с поддержанием экономики в целом, — снижение ключевой ставки с 6,25% до 4,25%, считают эксперты. В результате уменьшились ставки по банковским продуктам. Потребность в финансировании роста кредитных портфелей заставит банки повышать стоимость привлечения средств», чтобы поддержать приток средств вкладчиков. Компенсировать рост ставок на вклады за счет повышения ставок на кредиты у банков не получится в значительной степени из-за высокой конкуренции, отмечают в АКРА. Все это ведет к падению прибыли банковского сектора. Если по итогам 2020 года, по оценке АКРА, она составит 1,4 трлн рублей, то в 2021 году упадет почти вдвое, до 735 млрд рублей. Также аналитики АКРА ждут замедления роста кредитного портфеля банков в ближайшие годы.

В Fitch ожидают в целом сохранения темпов роста кредитного портфеля — 17% в 2020 году и 18% в 2021 году. Увеличение кредитных портфелей в этом году было во многом искусственным — ипотеку поддерживало государство, а корпоративные портфели росли из-за нужды в финансировании, поскольку у компаний упали денежные потоки из-за пандемии, считают в Fitch.

Аналитики обоих агентств сходятся во мнении, что в следующем году на рентабельность банков будет давить ухудшение качества активов и участникам рынка придется создавать дополнительные резервы. По оценке АКРА, доля просроченной задолженности в 2020 году составит 5,7% (против 5,4% в 2019 году), в 2021 году достигнет 6,5% и лишь в 2022 году опустится до 6,1%. Основной прирост просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков в 2021 году сформируют заемщики, чьи кредиты были реструктурированы. Отложенные резервы, которые банки могли не создавать, могут превысить 1,5 трлн рублей.