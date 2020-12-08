Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Солид Банка на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций банка, его удовлетворительной позицией по капиталу при убыточной деятельности, приемлемым уровнем ликвидности, а также низкой оценкой качества кредитного портфеля и консервативным уровнем корпоративного управления, поясняют эксперты.

Солид Банк — российско-японский банк, который специализируется на кредитовании юридических и физических лиц, выдаче банковских гарантий и операциях с драгоценными металлами, напоминает «Эксперт РА». Головной офис расположен во Владивостоке. Рыночные позиции банка оцениваются консервативно по причине небольших масштабов бизнеса на федеральном уровне. Несмотря на адекватные позиции банка на региональном уровне, аналитики отмечают его ограниченные перспективы развития в силу высокой конкуренции со стороны федеральных банков.

Банк поддерживает приемлемые показатели достаточности собственных средств при невысоком уровне буфера абсорбции убытков. Убыточность деятельности банка за девять месяцев текущего года стала следствием необходимости создания резервов, а также сокращения доходов от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. «С 2017 года банк проводит политику по оптимизации сети присутствия, ее локализации, а также по сокращению административно-хозяйственных расходов. В то же время снижение уровня чистых доходов обуславливает сохраняющуюся низкую операционную эффективность деятельности… и высокую зависимость банка от внешней финансовой поддержки», — указывает «Эксперт РА».

Качество кредитного портфеля (около 38% активов банка на 1 ноября 2020 года, представлен преимущественно ссудами субъектам малого бизнеса) оценивается как низкое. С позитивной стороны агентство отмечает умеренный уровень пролонгированных ссуд и отсутствие значительного роста показателя в период пандемии COVID-19. Для банка характерен приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля. В среднесрочной перспективе банк планирует развивать автокредитование и кредитование крупных клиентов.



«Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине убыточной деятельности и сохраняющихся значительных объемов проблемных и непрофильных активов. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период 2019—2021 годов, которая не предполагает изменения бизнес-профиля: банк продолжит развиваться как универсальная кредитная организация, при этом планируется развитие цифровых продуктов и дистанционных сервисов. В связи с ухудшением макроэкономической ситуации на фоне пандемии развитие банка пошло по пессимистическому сценарию, заложенному в стратегию, что, по мнению агентства, может потребовать внесения корректировок в плановые показатели в сторону уменьшения», — отмечается в числе прочего в релизе.

