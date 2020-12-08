Банк России сохраняет консервативный прогноз по цене на нефть для постковидного мира — она не превысят 50 долларов за баррель, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы полагаем, что долгосрочный тренд — это высокая энергоэффективность, меньшее использование топлива. Этот тренд может быть усилен снижением мобильности в постковидном мире — кто знает? Поэтому мы придерживаемся консервативной оценки цен на нефть — что они не превысят 50 долларов за баррель», — сказала она в интервью агентству Блумберг.

По прогнозу Банка России, в 2021 и 2022 годах среднегодовая цена на нефть марки Urals сложится на уровне 45 долларов за баррель, в 2023 году — 50 долларов за баррель.