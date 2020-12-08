«Дыра» в капитале банка «Прохладный», потерявшего лицензию 9 октября текущего года, составляет примерно 102 млн рублей, свидетельствуют данные Банка России.

Согласно опубликованной во вторник информации о финансовом состоянии кредитной организации , ее активы на дату отзыва лицензии с учетом проведенного временной администрацией обследования составляли около 672,1 млн рублей. В бухучете самого банка на эту дату значилось 946,1 млн рублей активов. Оценка уменьшена в первую очередь за счет пересмотра показателя чистой ссудной задолженности с 756,3 млн на 510,6 млн рублей, показывают данные ЦБ.

Обязательства банка составляют около 774,2 млн рублей, в том числе вклады физлиц и ИП — 721,7 млн.

Таким образом, активов банка не хватает для покрытия его обязательств. Капитал оценивается в минус 102,1 млн рублей.



Центробанк подал в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии заявление о банкротстве «Прохладного», следует из сообщения на сайте регулятора.