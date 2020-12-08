Цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с безналичными деньгами в банках как средство сбережения. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Выжимки из письменного интервью Заботкина, а также первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой агентству Bloomberg опубликованы на сайте регулятора.

«С одной стороны, цифровой рубль необходим экономике и, в частности, финансовому сектору для того, чтобы идти в ногу с самыми передовыми технологиями. С другой стороны, цифровой рубль расширяет возможности граждан, объединяет преимущества наличных денег и безналичных расчетов. Прорабатываются вопросы по использованию цифрового рубля в офлайн-режиме для тех ситуаций, когда мобильная сеть или Интернет временно недоступны», — отметил Заботкин.

По его словам, с появлением цифрового рубля граждане и организации какую-то часть денежных средств решат держать в новой цифровой форме. Произойдет некоторое перераспределение ликвидности от наличных рублей и безналичных рублей в банках в пользу цифрового рубля, что окажет влияние на балансы банков.

При этом представитель регулятора подчеркнул: «Банк России не намерен использовать цифровой рубль как дополнительный инструмент трансмиссии денежно-кредитной политики, в частности, мы не рассматриваем возможность уплаты процентов на остатки цифровых рублей в электронных кошельках. В этом смысле цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с безналичными деньгами в банках как средство сбережения».

«То, где цифровой рубль может способствовать большей конкуренции в платежной сфере, — это равный доступ к платформе цифрового рубля для всех экономических агентов: и банков, и других финансовых посредников. Мы рассчитываем, что это будет способствовать удешевлению платежных сервисов для потребителей и бизнеса, а также повышению качества и удобства этих сервисов», — заключил Заботкин.

Цифровой рубль будет функционировать на платформе, оператором которой будет Банк России, рассказала Ольга Скоробогатова. Участники рынка будут интегрировать свои сервисы с этой платформой, что позволит им предлагать инновационные продукты и сервисы для своих клиентов.

«Мы полагаем, что двухуровневые модели оправданны, поскольку предусматривают активную роль банков и других финансовых институтов при осуществлении операций в цифровых рублях. По нашему мнению, это будет в наибольшей степени отвечать потребностям экономики, участников рынка и потребителей», — отметила Скоробогатова.

По ее словам, «важно, что у каждого цифрового рубля будет свой уникальный код. Это позволит проследить его жизненный путь, что крайне важно для выстраивания эффективных процедур противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Наличие такого уникального кода снимает вопрос анонимности операций с этой формой денег. Тем не менее конфиденциальность будет обеспечена».

«Частному сектору и, что немаловажно, государству этот инструмент позволит, с одной стороны, с помощью smart-контрактов автоматизировать проведение расчетов по договорам, с другой — с помощью «окрашивания» средств осуществлять мониторинг их целевого использования, в том числе при госзакупках и госконтрактах, — разъяснила первый зампред ЦБ. — Эта функциональность будет полезна и для участников финрынка, и для бизнеса».



«На первом этапе с помощью цифрового рубля можно будет делать переводы между физическими и юридическими лицами и оплачивать товары и услуги в торговых точках. В дальнейшем этот спектр будет расширяться, в том числе и за счет smart-контрактов», — уточнила она.

