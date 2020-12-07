Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила предложения по расширению возможностей создания и использования индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа, пишет «Коммерсант» . Так НАУФОР предлагает расширить перечень направлений по целевому расходованию средств после окончания периода инвестирования, в частности включив в него приобретение любого жилья и уплату любых взносов по ипотеке, приобретение жилья для супруги (супруга) или близких родственников.

Также в письме предлагается с сохранением налогового вычета направлять средства на оплату образования как самого инвестора, так и супруги (супруга) и близких родственников и осуществлять расходы по долгосрочному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе в специализированных учреждениях.

Профучастники предлагают предоставить возможность кредитования граждан под залог имущества, находящегося на таких счетах. В случае обращения взыскания на заложенное имущество до истечения десятилетнего периода инвестирования предлагается предусмотреть обязанность возврата инвестором ранее полученных налоговых вычетов и неприменение налогового вычета на полученный по ИИС-3 доход. Аналогичную возможность кредитования граждан под залог имущества предлагается распространить и на два действующих типа ИИС. Такая возможность сейчас доступна для обычных счетов, но заблокирована для инвестиционных, отметили эксперты.

Принимая во внимание существующие льготы по НДФЛ при инвестировании на срок более трех лет, выгода от замораживания средств на ИИС-3 на срок минимум десять лет с последующим ограничением в их использовании представляется сомнительной, пояснил собеседник в крупном банке. Чтобы сделать его привлекательным, надо в целом снять эти ограничения по истечении установленного срока инвестирования, считает он.

ЦБ опубликовал в конце октября концепцию ИИС третьего типа. Она предполагает размещение средств на таком счете на десять и более лет. Пополнение возможно без ограничения. Счет предполагает комбинированный налоговый вычет.