Теперь держатели зарплатных карт могут взять новый кредит на любые цели или рефинансировать ранее оформленные по ставке от 8% годовых.

Потребительский кредит доступен на срок от 2 до 7 лет. Максимальная сумма — до 5 млн рублей. Заявку можно оформить в офисе банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке. В случае положительного решения по заявке Банк дистанционно перечислит средства до 1 млн рублей на банковский счет.

Зарплатные клиенты также могут рефинансировать до пяти кредитов, выданных в других банках. Это автокредиты, ипотека, потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения. Максимальная сумма — до 3 млн рублей, срок — до 7 лет. Возможно досрочное погашение займа без комиссий и ограничений по сроку проведения.