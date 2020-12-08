Агентство по страхованию вкладов в феврале 2020 года направило на выплаты страхового возмещения 2,5 тыс. вкладчиков 1,1 млрд рублей, включая 240 юридических лиц (малых предприятий) — 93,1 млн рублей. Об этом сообщается во вторник, 8 декабря, на сайте АСВ.

«По состоянию на 1 декабря 2020 года по страховым случаям текущего года за возмещением обратились 29 тыс. вкладчиков, которым выплачено 18,6 млрд рублей, что составило 94,9% от общего размера страховой ответственности АСВ, в том числе 1,5 тыс. юридических лиц выплачено 592,7 млн рублей, или 85,7% от общего размера страховой ответственности агентства перед ними», — говорится в релизе.

Также в ноябре текущего года агентство обеспечило выплату страхового возмещения 532 вкладчикам 73 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 32,5 млн рублей.

Общий объем страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим с начала 2020 года, составил 19,6 млрд рублей перед 60,9 тыс. вкладчиков, в том числе 691,9 млн — перед 3,7 тыс. юрлиц (малых предприятий).

Как сообщалось, в 2019 году АСВ направило на расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100,3 млрд рублей.