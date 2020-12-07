Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн россиян. Такие данные приводятся в сообщении Пенсионного фонда РФ.

В ПФР напоминают, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Переход на электронную трудовую книжку является добровольным.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.

Тем работникам, которые оставят бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа — бумажный и электронный. Работникам, которые не подадут заявление в течение 2020 года, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.



У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.