Исследование по состоянию на 1 ноября подготовила Консалтинговая компания ООО «Русипотека».

За 10 месяцев Банком было предоставлено 1 789 ипотек на общую сумму более 3 млрд рублей. Из них свыше 300 ипотечных займов на 540 млн рублей оформлено только в октября (28-е место в рейтинге). Банк также занял 21-ю позицию по объему кредитования на первичном рынке недвижимости (2,8 млрд или 92%).

На отчетную дату ипотечный портфель КБ «Кубань Кредит» превысил 12,3 млрд рублей, благодаря чему кредитная организация вошла в Топ-25 ипотечных банков страны.