Необходимо докапитализировать финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» для удешевления кредитов застройщикам, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«В числе готовящихся уполномоченным предложений — докапитализация «ДОМ.РФ» для расширения объема гарантий и смягчения нормативов обязательного резервирования. Это должно привести к снижению средневзвешенной ставки кредитования в два раза по сравнению с нынешними 8—10%», — сообщили в пресс-службе.

Также Титов планирует направить предложения в Банк России с просьбой «ограничить банковские комиссии и обязать банки рассчитывать действительную ставку кредита с их учетом, запретить банкам обязывать заемщика обеспечивать открытие в этом же банке расчетных счетов всех его подрядчиков, ограничить срок согласования банком документации по проекту на оплату поставщикам и подрядчикам».

По словам Титова, которые приводит пресс-служба, реформа строительства, в ходе которой долевое участие заменено на проектное финансирование, «привела к росту издержек застройщиков, массовому уходу с рынка небольших компаний и, как следствие, к крайней неравномерности развития жилищного рынка и его монополизации».

Он также указал на данные Банка России, в соответствии с которыми 45% кредитов выдано в Москве, 10% — в Московской области, 7,5% — в Санкт-Петербурге. Остальные 37,5% приходятся сразу на 69 регионов, в 13 субъектах проектное финансирование не выдается.



По мнению Титова, правительству стоит «более активно предоставлять застройщикам в регионах гарантии, предоставляющие необходимое обеспечение под кредиты банков». Что касается самого банковского кредитования, то омбудсмен считает необходимым «смягчать критерии кредитоспособности заемщиков, снижая требования по рентабельности проекта и минимальной доле застройщика в инвестициях собственным капиталом».