Девятый арбитражный апелляционный суд 2 декабря отменил решение нижестоящей инстанции о признании недействительным договора субординированного кредита между кипрской Netcore Solutions и Банком БКФ, пишет «Коммерсант» . Более десяти лет назад кипрская компания предоставила БКФ финансирование в размере 11,15 млн долларов, в октябре 2019 года по нему наступил срок погашения. За месяц до этого компании — акционеры БКФ подали в Арбитражный суд Москвы иск о признании договора о субординированном займе недействительным. Речь идет о структурах, близких к одному из бенефициаров банка — Ольге Миримской. Летом 2020 года суд признал сделку недействительной, увидев в ней сделку с заинтересованностью, но на днях это решение не устояло в апелляции.

Netcore Solutions пыталась взыскать долг через суд, но дело о задолженности банка по договору займа на 704,6 млн рублей было приостановлено из-за встречного иска. Теперь появились основания для возобновления производства по данному иску, отмечает партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев.

В БКФ готовы к выплате средств, но само по себе решение суда не означает наступления обязательства немедленного перечисления средств в погашение займа, отметили в кредитной организации. Как известно руководству банка, по факту вывода бывшим совладельцем Алексеем Голубовичем денежных средств на контролируемую им иностранную компанию проводятся следственные действия.

По словам адвоката АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрия Якушева, возврат кредита может нести для банка определенные риски в случае вмешательства ЦБ в эту ситуацию и последующего отзыва лицензии, поскольку в этом случае возврат кредита может быть оспорен по положениям закона о банкротстве, после чего кредиторы будут требовать вернуть этот кредит в конкурсную массу. Это в перспективе создает риски субсидиарной ответственности для руководителей банка и аффилированных с ним лиц.