Суд в Париже признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тыс. евро, передает РИА Новости.

Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценивается в 135 млн евро.

Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. Там его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США выдачи Винника добивались Франция и Россия.

Россиянина экстрадировали во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже с 19 по 23 октября.



Винник категорически отверг все обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль на бирже BTC-e была технической.