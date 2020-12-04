СберБанк и ПАО «КамАЗ» достигли соглашения о заключении кредитных договоров с предельным лимитом финансирования до 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Средства предоставляются в рамках программы Минпромторга по поддержке автопрома и будут использованы для изготовления и поставок автомобильной техники в 2020 году.

«Ставка по кредитам для производителя составит 0% за счет компенсации Минпромторгом из федерального бюджета. Это соглашение — значительный шаг в развитии партнерских отношений между СберБанком и компанией. Предоставленное финансирование позволит обеспечить занятость и загрузку производства как самого производителя, так и его контрагентов», — отмечает первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

Финансирование позволит поддержать операционную деятельность производителей комплектующих деталей, а это субъекты малого, крупного и среднего предпринимательства. В 2020 году федеральные органы исполнительной власти и госкомпании проводят опережающие закупки автомобильной техники. По условиям программы кредиты и финансирование по договорам факторинга предоставляются автопроизводителям в уполномоченных финансовых организациях по льготной ставке.