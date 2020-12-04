В ноябре банк заработал 78 млрд рублей.
Чистая прибыль СберБанка по итогам 11 месяцев текущего года составила 719,1 млрд рублей. Такие данные отчетности по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные, РСБУ) приводятся в релизе кредитной организации.
Чистый процентный доход за 11 месяцев текущего года вырос на 14,3% относительно аналогичного периода 2019 года и составил 1,311 трлн рублей. Рост чистого процентного дохода в ноябре выше 15% в годовом выражении в банке связывают с высоким темпом кредитования и понижением регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход увеличился на 8,4% до 454 млрд рублей в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией, уточняют в банке.
В ноябре банк заработал 78 млрд рублей, рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов — 2,9% в годовом выражении.
«В ноябре «Сбер» сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция «Сбера» «Зеленый день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% в годовом выражении. Важнейшим событием ноября стала презентация новой стратегии «Сбера» до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико, чьи слова приводятся в релизе кредитной организации.
Активы в ноябре увеличились за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, достигнув 33,4 трлн рублей. Прирост за месяц составил 3,9% без учета валютной переоценки.
В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей, с начала года — 11,8 трлн. Сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля — без учета валютной переоценки за ноябрь портфель увеличился на 0,8% до 15,4 трлн рублей.
Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд рублей, из них более половины — ипотека.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильным: 3,24% на 1 ноября и 3,23% на 1 декабря.
Объем средств клиентов без учета валютной переоценки в ноябре вырос на 1%: средства физических лиц — на 1,1%, средства юридических лиц — на 0,8%.
В ноябре банк разместил биржевые облигации объемом 18 млрд рублей сроком на три года. Ставка купона составила 5,55%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций достиг 523,5 млрд рублей.
Базовый и основной капитал в ноябре изменились незначительно и составили 3,586 трлн рублей и 3,736 трлн соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита. Общий капитал за месяц вырос на 3,2% до 4,683 трлн рублей, в основном за счет чистой прибыли.
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