«Сбер Управление Активами» вывел в « СберБанк Онлайн» линейку инвестиционных стратегий «Мой капитал». Они рассчитаны на долгосрочные вложения — от пяти до 20 лет и предназначены для получения дохода к определенной дате, сообщает пресс-служба банка.

«Сбер Управление Активами» вывел в « СберБанк Онлайн» линейку инвестиционных стратегий «Мой капитал». Они рассчитаны на долгосрочные вложения — от пяти до 20 лет и предназначены для получения дохода к определенной дате, сообщает пресс-служба банка.

Минимальный первоначальный взнос — в «СберБанк Онлайн» 50 тыс. рублей, при открытии в отделении — 1 млн рублей. Пополнение — от 25 тыс. рублей.



В «СберБанк Онлайн» можно вложиться в четыре стратегии со сроком инвестирования на пять, 10, 15 и 20 лет. Они инвестируют в акции и облигации крупнейших российских компаний, а также в государственные облигации ОФЗ.

«Длительные сроки инвестирования минимизируют эффект от краткосрочных рыночных колебаний и повышают шансы получить положительный результат. Стратегии «Мой капитал» — готовое инвестиционное решение, воспользоваться которым наши клиенты теперь могут буквально в один клик. Открыть стратегию онлайн не только проще, но и выгоднее — нет комиссии за вход в 1%. С новыми стратегиями делать долгосрочные вложения не дороже, чем купить пай ПИФа, а набор ценных бумаг при этом даже больше, — комментирует исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» СберБанка Василий Илларионов.

На первоначальном этапе подавляющая часть вложений приходится на акции для формирования на раннем этапе максимальной прибыли. Со временем доля акций уменьшается в пользу менее рискованных инструментов — облигаций , чтобы минимизировать риск снижения накопленного капитала.

«Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки инвестиционных паев биржевых фондов, что снижает влияние человеческого фактора — оцениваются перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании», — отмечается в сообщении.