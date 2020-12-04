Рубль в начале торговой сессии понедельника дешевеет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дорожал на 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 31 копейку. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,26 рубля (плюс 21 копейка). Курс евро на 10:12 мск равнялся 90,04 рубля (плюс 24 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром пара доллар/рубль снизилась до уровня 73,7 рубля. По его словам, покупатели протестировали уровень 74 рубля, теперь им открыта дорога до зоны 70—72 рубля за доллар. Технические условия способствуют дальнейшему укреплению национальной валюты до 72 рублей за доллар. В понедельник по паре доллар/рубль ожидается коррекционное движение в диапазоне 73,6 и 74,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«В пятницу во второй половине дня начал ослабевать рубль, хотя обычно в течение недели мы наблюдали обратную картину, свидетельствующую о том, что спрос на российскую валюту поддерживается Западом. О возможной смене отношения к «россиянину» говорит и тот факт, что началось сокращение спекулятивных позиций, открытых на американском рынке на укрепление курса рубля. Пока рубль от сильной девальвации будут удерживать дорогая нефть и слабый доллар, но при первых признаках коррекции за рубежом пара доллар/рубль очень быстро пойдет в район 76, а после его пробоя — и к 78 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.