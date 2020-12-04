Госкорпорация «Ростех» в 2023 году запустит массовое производство 5G-оборудования – как под частотный диапазон 4,4—4,99 Ггц, который планируется выделить в РФ для 5G, так и для других диапазонов – с расчетом на экспорт этого оборудования, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.

По словам главы «Ростеха», будет производиться оборудование не только для выделенных в РФ под 5G радиочастот, но и для прочих диапазонов, используемых в других странах. В настоящее время госкорпорация определяет перечень предприятий, которые будут заняты в производстве оборудования, сказал Чемезов. Он полагает, что тестировать произведенное оборудование будут все операторы. «Мы предложили операторам поучаствовать в процессе, поскольку это оборудование для них, и дать свое видение, какие услуги должно оказывать то или иное оборудование. Думаю, что участвовать в тестировании будут все операторы, вряд ли кто-то из них откажется от участия в 5G», — отметил Чемезов.

В середине ноября он сообщал, что «Ростех», который определен одним из исполнителей «дорожной карты» по внедрению 5G в России, будет привлекать к созданию отечественного оборудования для сетей пятого поколения не только свои профильные холдинговые компании, но и рыночных игроков, способных предложить доступные и инновационные решения. Госкорпорация при этом будет формировать для них техническое задание и координировать их работу над оборудованием.

Согласно программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 млн человек — к 2024 году.