Россияне массово закрывают не только рублевые, но и валютные депозиты . С начала года клиенты банков забрали свыше 1 трлн рублей. Не лучше дела со сбережениями в валюте: за год с небольшим россияне вывели из банков 15 млрд долларов. Объем таких вкладов — на минимуме за девять лет, пишут РИА Новости.

По данным ЦБ, за 13 месяцев из банков вывели 15,5 млрд долларов, сократив общий объем депозитов до 61,4 млрд — минимум за девять лет. С октября 2019-го по ноябрь 2020-го банки потеряли каждый пятый доллар со вкладов физлиц.

Самая мощная волна пришлась на март, при первом ударе пандемии и обвале рубля — минус 5 млрд долларов. А в октябре и ноябре банковская система лишилась 1,7 млрд долларов физлиц. Лидируют по бегству валютных вкладчиков ВТБ, не досчитавшийся 246,2 млн долларов в ноябре, СберБанк (189,1 млн), Газпромбанк (146,7 млн) и Альфа-Банк (136,4 млн). Из 11 системно значимых банков за месяц утекло 854 млн долларов.

Эксперты констатируют: этой тенденции уже три года. Банки сокращают число вкладов в евро с 2017-го. Слишком дорого они обходятся, в том числе из-за санкций. А сейчас такие депозиты вообще потеряли смысл. Снизилась ключевая ставка ЦБ, потянув за собой и все остальное. Доходность по валютным вкладам в банках из топ-30 — менее 1%.

«Средний процент по депозитам в долларах на срок более года в сентябре — 0,48, хотя в начале года было 1,16, а в январе 2019-го — 3,31. Аналогичная ситуация с евро: 0,31, было 0,72. Динамика свидетельствует, что это тренд долгосрочный», — поясняет аналитик QBF Ксения Лапшина.

«Есть даже банк с минусовой ставкой по депозиту в евро, то есть вкладчик доплачивает, чтобы эти деньги просто лежали в банке. Держать доллары под 0,2—0,3% смысла тоже нет», — замечает председатель совета директоров инвестиционной компании Custodian Андрей Плотников.

Еще один фактор — опасения дополнительных сборов. Полгода назад Владимир Путин сообщил о новом налоге на вклады физических лиц. Как разъяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), речь о тех, у кого в банках в 2021 году в совокупности будет больше 1 млн рублей, а доход по депозитам превысит ключевую ставку ЦБ.

«Фактически это мало кого коснется и затронет преимущественно рублевую массу, но у многих укоренилось мнение, что обложить налогом могут в том числе валютную переоценку (прирост рублевой стоимости тела валютного вклада). Это подталкивает к тому, чтобы забрать валюту «до лучших времен», — указывает председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Ключевым каналом перетока средств стал рынок недвижимости. Направить валютные сбережения на покупку жилья, в том числе с помощью ипотеки, — самая популярная стратегия. Ажиотаж подогрела льготная программа, запущенная весной и продленная до июля 2021-го. «Цены на квартиры выросли с начала года более чем на 20%, а сумма ипотечных кредитов — почти на 50%. При этом в сентябре и октябре объем кредитов увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом 2019-го», — уточняет Лапшина из QBF.

Часть сбережений принял фондовый рынок. Специалисты фиксируют приток непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги — российские и американские акции, а также еврооблигации. Согласно «народному портфелю» MOEX, в топе спроса — компании США, фонды на золото и долларовые активы.

По данным ЦБ, общая стоимость ценных бумаг у частных инвесторов на конец III квартала — 4,7 трлн рублей. Это на 46% больше, чем год назад.

Наконец, часть сбережений россияне хранят дома. По самым скромным подсчетам, россияне держат дома порядка 5 трлн рублей. В основном это консерваторы и алармисты: те, кто боится введения налога, кризиса банковской системы, заморозки вкладов и других неприятных сценариев, а их в нынешней ситуации в избытке.