Райффайзенбанк и разработчик кассового софта и сервисов для бизнеса «Бифит Касса» реализовали возможность приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей в сервисе «Витрина». Сервис позволяет предпринимателям в один клик запустить интернет-витрину товаров и начать принимать заказы, поясняется в сообщении «Райффайзена».

«Предприниматели смогут снизить издержки на онлайн-платежи благодаря фиксированной низкой комиссии (0,4% или 0,7%). Никаких интеграций и настроек предпринимателю не потребуется. Адаптивная форма оплаты и автоматическая генерация QR-кода уже встроены в витрину», — приводятся в релизе преимущества указанной системы для владельцев бизнеса.

Что касается покупателей, то им не придется вводить данные банковской карты. «Для оплаты достаточно нажать на QR-код (при оплате со смартфона) или отсканировать его камерой мобильного устройства. Дальнейшая оплата будет происходить через мобильное приложение банка, которое поддерживает оплату через СБП», — указывают в банке.



Деньги поступают на расчетный счет продавца через 15 секунд после оплаты, уточняет генеральный директор «Бифит Кассы» Сергей Кичагин.