В акции участвуют все клиенты, которые в период с декабря по январь откроют или пополнят любой срочный вклад на сумму от 300 тыс. рублей, увеличив общий остаток средств на своих счетах в банке, и при этом совершат покупки на сумму от 50 тыс. рублей по любым картам банка.
Промсвязьбанк запустил акцию «Зимний кешбэк» для розничных клиентов, которая продлится до 31 января 2021 года.
«Зимний кешбэк» составляет 10% от операций по картам банка и действует как дополнительное вознаграждение к базовой программе лояльности ПСБ, поясняется в релизе кредитной организации.
В акции участвуют все клиенты, которые в период с декабря по январь откроют или пополнят любой срочный вклад на сумму от 300 тыс. рублей, увеличив общий остаток средств на своих счетах в банке, и при этом совершат покупки на сумму от 50 тыс. рублей по любым картам банка (зарплатным, дебетовым, кредитным).
При сохранении суммы вклада по окончании акции клиент получит вознаграждение: в зависимости от размера вклада «зимний кешбэк» составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Выплата вознаграждения по акции будет осуществляться на бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего тот сможет перевести баллы в рубли (1 балл будет равен 1 рублю) и воспользоваться полученной суммой по своему усмотрению.
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