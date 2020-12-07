Промсвязьбанк запустил акцию «Зимний кешбэк» для розничных клиентов, которая продлится до 31 января 2021 года.

«Зимний кешбэк» составляет 10% от операций по картам банка и действует как дополнительное вознаграждение к базовой программе лояльности ПСБ, поясняется в релизе кредитной организации.

В акции участвуют все клиенты, которые в период с декабря по январь откроют или пополнят любой срочный вклад на сумму от 300 тыс. рублей, увеличив общий остаток средств на своих счетах в банке, и при этом совершат покупки на сумму от 50 тыс. рублей по любым картам банка (зарплатным, дебетовым , кредитным ).

При сохранении суммы вклада по окончании акции клиент получит вознаграждение: в зависимости от размера вклада «зимний кешбэк» составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.



Выплата вознаграждения по акции будет осуществляться на бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего тот сможет перевести баллы в рубли (1 балл будет равен 1 рублю) и воспользоваться полученной суммой по своему усмотрению.