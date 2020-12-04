Таможенные органы России за 11 месяцев текущего года перечислили в федеральный бюджет 4,177 трлн рублей, что составляет 76,2% от прогнозного задания, установленного для ФТС России. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в Банки.ру.

«В структуре таможенных платежей 72,5% приходится на платежи, взимаемые при ввозе товаров. Общая сумма платежей, взимаемых при импорте товаров, за 11 месяцев 2020 года составила 3,03 трлн рублей. На фоне пандемии наблюдается спад внешнеэкономической активности и объемов налогооблагаемого импорта, который по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился почти на 4,1%», — отмечает служба.

В настоящее время ФТС отмечает оживление внешней торговли — наметилась положительная динамика по доходам от импорта товаров. В ноябре 2020 года сумма платежей, взимаемых при ввозе товаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17,2% и составила 346,9 млрд рублей.

Доля экспортной составляющей в общем объеме доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, на протяжении последних лет поэтапно снижается, и по итогам 11 месяцев 2020 года она составила 24,6%. Общая сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, за отчетный период составила 1,029 трлн рублей.

«Сокращение сумм платежей, взимаемых при экспорте, связано, прежде всего, с резким изменением конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, падением цен на углеводороды и объемов вывоза углеводородов на фоне реализации «налогового маневра», расширением дополнительных мер регулирования налогообложения нефтяной отрасли», — уточняют в службе.