В России могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан, пишут «Известия» . Проектом федерального закона Минфин предлагает упростить порядок и сократить сроки получения налоговых вычетов, а также автоматизировать соответствующие процессы администрирования. Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом.

Так, если проект будет принят, гражданину для получения денег от государства не потребуется подавать декларацию, нужно будет лишь оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свое право на выплаты. Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников. Также принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов), сообщили в пресс-службе Минфина. В пресс-службе правительства РФ уточнили, что правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс 7 декабря.

По мнению экспертов, инициатива действительно может облегчить жизнь россиян, но цифровые изменения зачастую влекут за собой неразбериху — особенно в первое время. Проект можно считать логическим продолжением цифровизации налоговой сферы, однако в России много людей, которые не разбираются в онлайн-платформах, добавил эксперты. Инициатива имеет единственный минус — тотальность цифрового подхода. Зачастую нет эффективных опций, с помощью которых граждане, которые не добились решения в автоматизированном режиме, могут быстро и просто получить объяснения по телефону, отметили эксперты. По их словам, из-за недоверия и отсутствия юридической грамотности около половины россиян не пользуются правом на получение налогового вычета. Если предлагаемая система начнет работать, желающих вернуть причитающееся будет в разы больше, считают эксперты.