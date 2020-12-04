Банк России установил официальные курсы валют на 8 декабря.

Курс доллара понизился менее чем на одну копейку, составив 74,2506 рубля (74,2529 рубля на 7 декабря). Курс евро опустился на 29,23 копейки до 89,9695 рубля (с 90,2618 рубля на 7 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:44 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,36 рубля (плюс 31 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на это время стоил 90 рублей (плюс 20 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,13 до 74,52 рубля за доллар и от 89,84 до 90,16 рубля за евро.