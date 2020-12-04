Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в ноябре 2020 года составило 501 балл, это на 6 баллов больше, чем годом ранее, говорится в сообщении НБКИ.

Максимальный рост ПКР (на 41 балл, с 530 до 571 балла) наблюдается у заемщиков с займами, превышающими 50 тыс. рублей. В сегменте займов до 10 тыс. рублей зафиксировано снижение ПКР с 493 до 491 балла. Зависимость суммы займа в МФО от ПКР заемщика в 2020 году стала более явной.

Максимальные значения ПКР зафиксированы у заемщиков в Кемеровской области (519), Республике Карелия (515) и Челябинской области (514). Минимальные значения — в Калининградской, Московской и Магаданской областях (489).

Максимальный рост ПКР зафиксирован у заемщиков МФО в Чеченской Республике (+20 баллов), Сахалинской области (+20 баллов) и Чукотском АО (+17 баллов). Отрицательная динамика — во Владимирской (-4 балла) и Липецкой областях (-3 балла). В республиках Крым и Марий Эл, Брянской области у клиентов МФО за год ПКР снизился на 1 балл. В Москве ПКР заемщиков МФО вырос на 5 баллов с 486 до 491.