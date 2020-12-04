Расходы бюджета РФ на нацпроекты за 11 месяцев исполнены более чем на 78% от плана и составили 1,75 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина. Лидером стал нацпроект «Демография».

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 декабря 2020 года — составило 1 754,2 млрд рублей, или 78,1% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.

Так, расходы на национальный проект «Демография» составили 90,5%, «Жилье и городская среда» — 88,2%, «Производительность труда и поддержка занятости» — 81,9 %, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 84%, «Здравоохранение» — 78,9%, «Наука» — 78,1%, «Культура» — 76,6%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 77,6%.

Национальные проекты, показавшие самую низкую динамику исполнения: «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» — 69,5%, «Международная кооперация и экспорт» — 67,2%, «Образование» — 64,4%, «Экология» — 61,5%, «Цифровая экономика» — 41,2%.